Naumi usa tribuna da Câmara para criticar Valim: "Humilhando o povo de Caucaia'

NAUMI Amorim assumiu mandato de deputado federal durante licença de Célio Studart Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado federal Naumi Amorim(PSD), empossado na última semana, usou seu tempo na tribunal da Câmara dos Deputados para criticar o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB). Nesta quarta-feira, 20, Naumi afirmou que a população tem "sofrido muito" com a administração e seria sendo "humilhada". Ele cita demolições de barracas e fechamento de comércios. Ele agradeceu os votos de eleitores de diversos municípios, mas principalmente de Caucaia, onde foi prefeito por um mandato. Em 2020, no segundo turno, ele foi derrotado justamente por Valim. "Eu quero agradecer ao povo de Caucaia, eles que tem sofrido muito com a administração que está lá com humilhando o povo de Caucaia, derrubando barracas, derrubando os comércios, as casas dos moradores, das pessoas que precisam de moradia", afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E seguiu: "Eu fico triste porque a gente sabe da necessidade das pessoas terem sua casa, ter o seu comércio, às vezes está de forma irregular, mas tudo é conversar, tudo é você fazer e conversar com os comerciantes para que ele tenha o tempo e se regularizar. Eu quando fui prefeito na cidade sempre tive diálogo com nosso povo".

Acompanhe A fala aquece o clima pré-eleitoral que já tem Naumi como pré-candidato para a prefeitura de Caucaia. Valim anunciou que não concorrerá à reeleição e indicou o secretário da Articulação Política do governo Elmano, Waldemir Catanho (PT), como o candidato à sua sucessão, com apoio da base de vereadores e do grupo governista no Estado. Além deles, são pré-candidatos o vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e o também ex-prefeito José Gerardo Arruda (PDT). O PL tem a candidatura de Coronel Aginaldo. Ele assumiu após Célio Studart (PSD) voltar ao comanda da Secretária da Proteção Animal no Ceará. Naumi disse que deve ficar no cargo até as eleições e que isso será benéfico na corrida eleitoral.

Ele havia afirmado que estava fechado um acordo de união entre os nomes da oposição na disputa pela prefeitura da cidade, em um eventual segundo turno contra onome governista. "Todos contra o candidato que seja do Vítor Valim", destacou.