Confiante, PDT irá apresentar parte de sua chapa de vereadores na terça, 2

Roberto Cláudio se reuniu com bancada pedetista e juntamente com o Ciro teve encontro com representantes de nove partidos aliados, costurando alianças e o processo de formação das chapas

O PDT irá apresentar uma parte de sua chapa que concorrerá as eleições municipais em Fortaleza. O momento acontecerá na sede do partido na próxima terça-feira, 2, com a presença da bancada de vereadores, postulantes e o presidente do diretório municipal, Roberto Cláudio.

O ex-prefeito esteve reunido com 10 vereadores, dentre eles novos filiados e secretários, do partido na quinta-feira, 27, para discutir e alinhar o andamento do processo de construção de chapa. O PDT lançará 44 candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza, o máximo permitido por partido, e está confiante de que será a maior bancada e fortalecerá a reeleição do prefeito José Sarto (PDT).

Em 2020, o partido elegeu 10 vereadores, o dobro do Pros, segundo colocado. Para a formação de chapa, o PDT espera ainda filiar nomes, mas que queiram estar na sigla e tenham identidade ideológica. A expectativa é de eleger 14 parlamentares pela sigla.