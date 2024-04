Mais de dez secretários de Sarto irão se desincompatibilizar próxima semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-03-2024: Prefeito José Sarto entrega o 30ª Centro de Educação Infantil (CEI) Menino Maluquinho, localizado no bairro Papicu com com berçário e capacidade de para atender a 104 crianças de 6 meses a 3 anos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A gestão do prefeito José Sarto (PDT) está prestes a passar por dança das cadeiras e pelo menos dez secretários da Prefeitura irão se desincompatibilizar do cargo na próxima semana, prazo final para as eleições municipais de outubro, conforme exige o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo ocorrerá para ajustes visando a disputa do pleito de 2024. Aqueles secretários que irão concorrer devem se desincompatibilizar, tanto os que são vereadores licenciados como os que pleiteiam um mandato. Confira os secretários que deverão se desincompatibilizar do cargo: