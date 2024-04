PDT acionará Justiça para revogar aumento do ICMS no Ceará

Dirigentes do PDT no Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

O PDT Ceará irá acionar a justiça por meio de medidas legais para revogar o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Estado. O imposto subiu de 18% para 20% no início de 2024. Oaumento foi aprovado no começo de 2023. A iniciativa foi dos deputados estaduais pedetistas Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho, apoiados pelo também deputado Lucinildo Frota, pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, e pelos presidentes dos diretórios de Fortaleza, Roberto Cláudio, do Ceará, Flávio Torres, e do diretório nacional, André Figueiredo. De acordo com o partido, a iniciativa visa combater irregularidades, restaurar a competitividade do Ceará, atrair novos investimentos e aliviar o peso da legislação que impacta os pequenos produtores cearense durante governo de Elmano de Freitas (PT).