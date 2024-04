Eleições Fortaleza: quais são as candidaturas definidas e em aberto

José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União), PT, Psol-Rede, André Fernandes (PL), Eduardo Girão (Novo) Crédito: Fábio Lima/O POVO/ Aurélio Alves/O POVO/ Reprodução: PT/ Reprodução: Rede-Psol/ Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/ Fco Fontenele/O POVO

Já foi dada a largada para a corrida eleitoral em Fortaleza. Mesmo com as votações ocorrendo no dia 6 de outubro, e 27 em caso de segundo turno, pré-candidaturas já estão estabelecidas enquanto outros partidos se articulam. As convenções partidárias, reuniões de filiados de partidos para escolha de candidatos e formação de coligação, ou seja, união de dois mais siglas para disputar as eleições, ocorrem no período de 20 de julho a 5 de agosto, deixando ainda um período em aberto no cenário fortalezense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dentre definições como Sarto tentando a reeleição, Capitão Wagner, André Fernandes e Eduardo Girão tentando buscar votos da direita e impasse do PT para escolher o nome, o debate eleitoral viverá meses definitivos antes das eleições.