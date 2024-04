Pré-candidatos do PT reúnem filiados perto do encontro em Fortaleza

Na próxima quarta-feira, 27, serão inscritas as chapas delegados; em 7 de abril, há a votação dos filiados para escolher os delegados que participarão do encontro.

A poucos dias das inscrições das chapas de delegados que irão participar do encontro municipal do PT, os pretendentes se movimentam tentando viabilizar o seu nome. A escolha dos delegados, que serão responsáveis por decidir o candidato ou candidata do partido à Prefeitura em Fortaleza, está marcada para daqui a 14 dias.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) esteve no domingo com moradores e moradoras do Bairro Granja Lisboa e do grande Bom Jardim. No sábado, Evandro Leitão participou do encontro zonal no bairro João XXIII. Ele tem apoio declarado de pelo menos três chapas.

Já a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins reuniu militantes do PT no bairro Rodolfo Teófilo. No dia anterior, a parlamentar esteve presente em outros três encontros com militantes e filiados. A tendência é que a disputa interna se afunile entre ela e Evandro Leitão.