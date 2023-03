"Quem perde vai pra casa e se recompõe", diz Guimarães sobre relação PT-PDT no Ceará

O deputado avaliou que o governador Elmano de Freitas (PT) tem realizado um bom diálogo com pedetistas no Ceará

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), comentou sobre as tensões que envolvem o desgaste da relação entre PT e PDT no Ceará. Em entrevista a rádio O POVO/CBN, o petista foi o contra o desgaste entre as siglas após o período eleitoral.

"Não tem briga entre PT e PDT, não. Houve uma eleição no ceará, duas forças que governavam disputaram e nós do PT fomos vitoriosos com os nosso aliados. Encerrou. Encerrou a eleição e a disputa. Agora é governar (...) Uma eleição passa, quem ganha vai governar e quem perde vai para casa e depois se recompõe", comentou o parlamentar.

O deputado avaliou que o governador Elmano de Freitas (PT) tem realizado um bom diálogo com pedetistas no Ceará. No âmbito nacional, ele destacou ter boa relação com o presidente nacional do PDT, deputado André Figueiredo, e com o Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi (PDT).

"Essas coisa precisam ser colocados com naturalidade. As disputas eleitorais não podem ser permanentes. O futuro do PDT para mim eu não sei dizer porque eu não sou filiado, mas eles tem uma disputa interna como o PT teve no passado também, caberá ao PDT definir a relação deles com o governo Elmano de Freitas", destacou Guimarães.



Até agora, o PDT não tem posição definida sobre apoiar ou não o governo Elmano. Enquanto isso, a bancada do partido segue dividida na Assembleia Legislativa, com uma ala mais ligada ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que faz oposição ao governador após ter sido derrotado nas urnas pelo petista em 2022.

Três dos 10 deputados estaduais fazem hoje oposição a Elmano. O cenário indica a construção de possíveis candidaturas entre PT e PDT na disputa da Prefeitura de Fortaleza em 2014, fenômeno semelhante que aconteceu quando duas chapas foram montadas em 2020 e em 2022.

Nesta segunda-feira, 13, RC retomou uma posição crítica ao governo estadual. Ele usou as redes sociais para responsabilizar Elmano após dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, apontarem saldo negativo em empregos formais no Ceará.

Governo Lula

José Guimarães voltou a elogiar o governo Lula e avaliou que, "mesmo com a desconstrução da máquina públic", a atual gestão tem dado demonstração de muito compromisso com o programa vitoriosos de reconstrução". "Qual foi o governo que em menos de 3 meses lançou programas tão importantes?", indagou.

Sobre temas sensíveis ao governo federal, o deputado negou que o atraso na indicação da presidência do BNB seja "desatenção" e disse que o caso deve ser resolvido ainda nessa semana. Questionado sobre o futuro do deputado Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, mantido por Lula após investigações envolvendo o pagamento de diárias em seu nome, Guimarães defendeu que o parlamentar sofra investigação natural da Justiça antes de qualquer decisão.

"O ministro Juscelino deu as explicações ao presidente Lula. O Lula pediu para ele se defender e se tem processo que ele pague na Justiça.Tem que ser essa regra, porque o devido processo legal tem que ser respeitado. Felizmente as coisa no Brasil elas tomaram um caminho obstante institucional a partir das decisões do Supremo, que é respeitar a Constituição, o devido processo legal e a presunção da inocência", comentou o deputado.