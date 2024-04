Evandro Leitão anuncia o apoio de 4 chapas de delegados do PT

O deputado estadual Evandro Leitão (PT) anunciou que, no processo interno de definição, quatro chapas de delegados estão o apoiando como candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Destas, três já estavam confirmadas anteriormente.

Além de do presidente da Assembleia Legislativa, concorrem à Prefeitura, a deputada federal Luizianne Lins, o deputado estadual Guilherme Sampaio, a deputada estadual Larissa Gaspar e o assessor do governador, Artur Bruno.

No último fim de semana, Evandro, Luzianne e Guilherme se movimentaram para conquistarem apoio. O presidente da Alece esteve nos bairros Bairro Granja Lisboa, grande Bom Jardim e João XXIII. Luizianne organizou três encontros de filiados e esteve no Rodolfo Teófilo. Já Guilherme Sampaio compareceu a uma plenária no bairro Barra do Ceará.