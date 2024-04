PDT anuncia caravana no Cariri no mesmo dia em que PT lança pré-candidatos na região

De um lado, a caravana do PDT deve contar com a presença do presidente nacional da sigla, deputado federal André Figueiredo, do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Além de visitar cidades na região para oficializar pré-candidaturas, os pedetistas devem realizar a filiação de prefeitos, vereadores e lideranças. Está prevista, ainda, a realização de uma entrevista coletiva que contará com a participação do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

O PDT anunciou nesta quinta-feira, 21, que irá realizar uma caravana na região do Cariri no próximo sábado, 23, para oficializar pré-candidaturas para o pleito deste ano. O movimento vai acontecer no mesmo dia em que o PT irá lançar suas pré-candidaturas para eleição durante plenária do partido . Os principais nomes das siglas estarão cumprindo agendas simultâneas.

Do outro lado, o PT irá realizar uma Plenária Regional que contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, deputado Federal José Guimarães, da senadora Augusta Brito e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão. O objetivo é, também, oficializar pré-candidaturas na região, como é o caso do deputado estadual Fernando Santana, que irá concorrer à Prefeitura da Terra do Padre Cícero.

Além de integrar a Plenária, Elmano e Camilo irão atender a outros compromissos oficiais. Os petistas devem participar de um evento em alusão ao dia D de Mobilização da Saúde nas Escolas no Crato e inaugurar o Centro de Referência para Imunobiológicos (CRIE) no Hospital Regional do Cariri (HRC). Esta será a primeira vez que eles estarão cumprindo agenda juntos na região desde a vitória eleitoral em 2022.

Eleições no triângulo Crajubar

PDT e PT devem protagonizar e influenciar a corrida eleitoral deste ano nas principais cidades da região do Cariri. Em Juazeiro, terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, um dos embates deve acontecer entre Glêdson, que tenta uma inédita reeleição e conta com apoio do grupo pedetista, e Fernando Santana, nome escolhido pelo PT.