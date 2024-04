Evandro não poderá votar em processo interno que definirá candidatura do PT em Fortaleza

Evandro Leitão é um dos pré-candidatos do PT a prefeito de Fortaleza e presidente da Assembleia Legislativa Crédito: FÁBIO LIMA

O regulamento aprovado estipula as regras, citando a eleição de delegados e delegadas para encontros em municípios com mais 1.000 filiados. Pelo entendimento, Evandro não poderia votar nas chapas, nem mesmo concorrer como delegado já que os componentes também devem ser pessoas filiadas até 8 de julho de 2023. “As listas de votação e credenciamento, que serão obrigatoriamente utilizadas nas eleições, ficarão disponíveis e constarão todos os filiados registrados até 8 de julho de 2023”, cita o documento. O regulamento define ainda que os delegados devem ser eleitos com antecedência mínima de 15 dias em relação à data do encontro e a eleição deve ocorrer num final de semana, de 9h às 17h, em mais de um local de votação. Os locais de votação e a relação de filiados que votarão deverão ser informados ao órgão competente com antecedência de pelo menos sete dias.

27. Os filiados/as deverão apresentar documento de identidade com foto antes de assinar a lista de votação. 28. A votação será secreta, em urna, e todos as chapas poderão indicar fiscais para acompanhar o credenciamento, a votação e a apuração. a) As chapas poderão indicar 2 fiscais por urna, que se revezarão ao lado da mesa de credenciamento, durante o período de realização da eleição de delegados/as, acompanhando todo o processo de credenciamento e votação.