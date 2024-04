PT realiza série de filiações pelo Interior de olho nas eleições

O PT realizou uma série de filiações de prefeitos e nomes para concorrem nas eleições municipais de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram: PT Ceará

Acompanharam as filiações de Aníbal e Kennedy na sexta, 15, lideranças como o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o líder do bloco PT/PCdoB/PSD/PSDB/Cidadania, De Assis Diniz (PT), a senadora Augusta Brito (PT) e o presidente do partido no Ceará, Antônio Filho, o Conin. Já neste sábado, 16, durante ato de filiação de Lígia Protásio em Santa Quitéria, também estiveram lideranças como o deputado federal Mauro Filho (PDT), os estaduais Bruno Pedrosa (PDT) e Missias do MST (PT). O líder do Governo Lula, o deputado federal José Guimarães (PT), esteve presente nos atos e juntamente com Conin foi o articulador das filiações. O PT também realizou evento com novos quadros em Marco. Na quinta-feira, 14, o PT também realizou filiações em Tururu, dentre elas, a do vereador Pedro Filho, que é pré-candidato ao cargo de prefeito no município.