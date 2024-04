Evandro chama filiados para votarem em encontro contra "ameaça da direita" e "máquina"

O deputado estadual também disse que "é hora de avançar juntos, com Lula, Camilo e Elmano" para fazer Fortaleza uma cidade mais justa

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, convocou os filiados e filiadas petistas para votarem no encontro municipal. A reunião definirá o nome da sigla que concorrerá nas eleições em outubro.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais no domingo, 24, o deputado estadual afirmou ter certeza que o PT terá unidade e sairá fortalecido na construção do arco de aliança contra o que ele chamou de "ameaça da direita", com nomes como Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL), e "máquina da Prefeitura", atualmente ocupada por José Sarto (PDT).

"Exerçam o seu direito de escolher a chapa que melhor vai representar nossa proposta de futuro para a nossa cidade. Eu tenho certeza que o PT terá unidade e ficará mais forte na construção do arco de alianças para enfrentar a ameaça da direita e da máquina da Prefeitura", disse Evandro.