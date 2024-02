Prefeito de Juazeiro do Norte pode juntar Ciro Gomes e Capitão Wagner em mesmo palanque

Prefeito Glêdson Bezerra vota em Juazeiro do Norte Crédito: Rogério Brito/ O POVO

Adversários políticos há cerca de 15 anos, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) podem estar em um mesmo palanque em 2024. Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) afirmou ao O POVO que tem diálogos "francos, abertos e permanentes" com forças de diferentes partidos e inclinações ideológicas, como Ciro e Wagner, dois dos mais ferrenhos adversários na política cearense. LEIA TAMBÉM | A disputa política pelo controle do Cariri Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É importante as pessoas saberem no estado do Ceará que nós não temos um grupo que está no poder. Eleitoralmente falando, nós temos diálogos francos, abertos e permanentes com o grupo do Capitão Wagner, do Tasso Jereissati, do próprio André Figueiredo, tenho tido boas conversas com o Ciro Gomes, com o próprio Eduardo Girão, que é um 'parceiraço', que já enviou quase R$ 40 milhões em emendas em projetos para Juazeiro, enfim, a gente tem conversado com outros tantos deputados federais", afirmou o gestor.

