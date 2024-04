Vereadores de Juazeiro do Norte aprovam aumento de 65% dos próprios salários

O novo salário dos vereadores vai se equiparar à metade do subsídio dos deputados estaduais cearenses

Os vereadores de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, aprovaram na última semana aumento dos salários dos parlamentares a partir de 2025. O reajuste de quase 65% foi aprovado no final da sessão da última terça-feira, 12, após ser proposta pela Mesa Diretora. Assim, os vencimentos passarão dos atuais R$ 10.012,50 para R$ 16.503,14. A vereadora Jacqueline Gouveia (MDB) foi a única que voltou contra o projeto.

O novo salário dos vereadores vai se equiparar à metade do subsídio dos deputados estaduais cearenses. Atualmente, os parlamentares estaduais recebem uma quantia bruta de R$ 33.006,27, conforme dados do portal da transparência da Assembleia Legislativa (Alece).

