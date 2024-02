Guimarães confirma que Fernando Santana será candidato a prefeito de Juazeiro do Norte

Principal articulador do PT no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) confirmou ao O POVO que o deputado estadual Fernando Santana (PT) será o candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) disputará o comando do Executivo local contra o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). O atual gestor da terra do Padre Cícero, a cerca de 280 km de Fortaleza, ensaiou aproximação com o governador Elmano de Freitas e com o ministro Camilo Santana (Educação), em quem disse ter votado para senador em 2022. Fernando foi elo entre Bezerra e Camilo em várias oportunidades. O movimento em direção aos petistas, contudo, não se traduzirá em apoio a ele em 2024.

"O PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha. A de Juazeiro é o Fernando Santana", confirmou Guimarães ao O POVO. As esposas de Camilo e Fernando Santana são irmãs. Fernando, concunhado de Camilo, já era considerado "plano A" do PT em Juazeiro do Norte, mas ele e seu entorno não tinham emitido sinais conclusivos sobre sua presença na disputa. Fernando tinha boa relação com Bezerra. O afastamento foi progressivo.

“Minha relação com ele sempre foi muito boa e positiva. O Glêdson só está confundindo a palavra acordo com desejo. Meu desejo era apoiá-lo e esse desejo era muito grande, mas vem diminuindo pela forma isolada com a qual ele quer fazer política. Eu acredito em forma coletiva, dialogada, mas eu respeito a forma dele trabalhar”, afirmou Fernando em agosto de 2023, que disse que não falaria sobre candidatura naquele ano.