Presidente do PT Fortaleza rebate Ciro Gomes: "Figura sem nenhuma credibilidade"

Segundo o parlamentar, o ex-governador "ataca" aqueles que discordam dele, inclusive parentes. "Ciro se transformou numa figura sem nenhuma credibilidade. Ataca a tudo e a todos que discordam dele, até a própria família. Age de forma irresponsável, baixa e leviana. Lamento muito que esteja jogando sua trajetória política na lata do lixo", finalizou Guilherme, que também é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

"Para quem se prestou a ser linha auxiliar do bolsonarismo em 2022, atacando [o presidente] Lula de forma covarde e virulenta, e pondo em risco a vitória da democracia, só faltava agora Ciro posar de defensor de quadros que sempre atacou no PT do Ceará, de nossa ideologia e democracia interna", escreveu Sampaio na plataforma X , antigo Twitter.

O presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio , afirmou que ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) "se transformou numa figura sem nenhuma credibilidade". A declaração dada nesta quarta-feira, 20, ocorreu após o pedetista acusar, mais uma vez, o ministro Camilo Santana de "destruir" a sigla petista .

Em evento realizado na tarde desta quarta-feira, Ciro disse enxergar uma "ditadura" que teria Camilo como articulador e a movimentação estaria "destruindo" as bandeiras ideológicas do PT, além de estar "por trás" do racha que assolou o PDT.

"Essa é a cara do Camilo, é de destruir tudo, o Camilo está por trás dessa cisão do PDT, está por trás de toda a cooptação dos partidos, ele está destruindo o PT como organização ideológica, que eu fui contrario, mas sempre respeitei. Se vocês quiserem, deixem o Camilo estabelecer uma ditadura no Ceará, mas eu vou lutar".

Ele alfinetou, ainda, o processo interno da sigla, em que a deputada federal Luizianne Lins tenta se viabilizar como candidata ao Paço da Capital cearense. Para Ciro, a ex-prefeita é "vitima também dessa ditadura que está acontecendo no Ceará".

Além de Guilherme e Luizianne, o PT tem como pré-candiatos Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa (Alece); Larissa Gaspar, deputada estadual; e Artur Bruno, assessor do Governo do Estado. O nome será decidido em encontro no dia 21 de abril.

