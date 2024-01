Eleições 2024: Em Juazeiro do Norte, prefeito tenta quebrar escrita

Estátua de Padre Cícero, no Horto, em Juazeiro do Norte Crédito: Sara Maia, em 15/9/2011

Em Juazeiro do Norte, maior município do Interior do Ceará, nunca um prefeito conseguiu se reeleger, fato que o atual gestor Glêdson Bezerra (Podemos) quer deixar no passado. Ele confirmou que deve tentar reeleição em outubro. LEIA TAMBÉM | O que está em jogo nos maiores municípios do Ceará nas eleições 2024

Conhecida nacionalmente pelo turismo religioso, é justamente uma crença popular ligada ao Padre Cícero que impede a façanha de conseguir um segundo mandato. Corre pelo município que o próprio "Padim" — fundador e prefeito por mais de uma década — teria dito que ninguém seria reeleito no Município. Coincidência ou profecia, ninguém até o momento conseguiu ir para o segundo mandato consecutivo, desde que houve a possibilidade, em 1997.

Até que houve quem ocupasse duas vezes a cadeira de prefeito, caso de Raimundo Macedo, o Raimundão, de 2005 a 2008, e depois de 2013 a 2016. Entretanto, entre uma gestão e outra, governou Manoel Santana (PT), derrotado justamente por Raimundão na tentativa de reeleição em 2012. Nem apoio de grandes caciques, como o senador Cid Gomes (PDT) e o à época governador Camilo Santana (PT), conseguiu dar um segundo mandato seguido a Arnon Bezerra (antes no PTB, hoje no PDT), em 2020. Glêdson foi eleito em 2020 como uma das estrelas da oposição. Venceu numa costura ligada a nomes conservadores, como o do senador Eduardo Girão (hoje no Novo). O Podemos, no entanto, deu uma guinada ao governismo quando Bismarck Maia, prefeito de Aracati, assumiu a presidência do partido no Ceará. Leia mais Glêdson critica corte do governo Elmano para hospital: "Estão fazendo Juazeiro de besta"

Fernando Santana diz que desejo de apoiar reeleição de Glêdson em Juazeiro 'vem diminuindo' Houve rumores que o prefeito deixaria o grupo, mas a movimentação não foi confirmada até o momento, com ele, inclusive assumindo cargo de primeiro vice-presidente. O prefeito também terá que remontar sua chapa, já que o vice-prefeito, Giovanni Sampaio (PSB), se colocou como pré-candidato. "A minha chapa será a de Camilo e Elmano, inclusive, estando meu nome pelo PSB à disposição para a disputa", disse o vice em outubro do ano passado. O próprio Glêdson fez acenos ao governismo. Apoiou Camilo a senador em 2022, ao mesmo tempo em que votou em Capitão Wagner (União Brasil) para governador e Jair Bolsonaro (PL) para presidente. Tem feito críticas ao governador Elmano de Freitas (PT). O prefeito pode ter apoio de Capitão Wagner (União Brasil), do bolsonarismo e negocia também com o PDT.

Candidato de Camilo e Elmano O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana (PT), é cotado para concorrer. Glêdson o apoiou em 2022 e tem dito que havia firmado acordo para que o parlamentar retribuísse o apoio à sua reeleição. Não é que vem acontecendo. Na sexta-feira, o presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, afirmou que Santana é o "plano A" do partido em Juazeiro do Norte. Mesmo não confirmando a pré-candidatura, o petista troca farpas públicas com o prefeito. Uma das questões foram obras públicas no Município com recursos estaduais. O prefeito questionou a demora na liberação de valores. Fernando saiu em defesa do governador.

"O prefeito de Juazeiro ataca o governo do governador Elmano e o ex-governador Camilo. Não adianta o prefeito querer se esconder atrás de ataques. O prefeito não consegue organizar a Prefeitura e fica querendo jogar a responsabilidade em nós, essa é a verdade", disse o deputado. O deputado também tem mobilizado reuniões com líderes no Município. No encontro mais recente, três ex-prefeitos, deputados e presidente da Câmara Municipal estiveram presentes.

Outra força política é o deputado federal Yury do Paredão (MDB). Pelo grupo dele, é cotado para concorrer Capitão Vieira (PRD), vereador e presidente da Câmara Municipal.