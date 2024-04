Fernando Santana será lançado pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte

O deputado estadual Fernando Santana (PT) Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

O deputado estadual Fernando Santana é o nome do PT como pré-candidato a Prefeitura de Juazeiro do Norte. A oficialização acontecerá no próximo sábado, 23, em plenária regional do partido no Cariri, onde serão definidos todos os nomes que disputaram a eleição na região. No evento estarão presentes personalidades importantes do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, o líder do Governo Lula, deputado federal José Guimarães e a senadora Augusta Brito. Ao O POVO, Fernando Santana, afirmou nesta terça-feira, 19, que o seu nome "sempre esteve e estará a disposição da boa política". Ele é cogitado para concorrer ao cargo de prefeito desde 2016 e disse ser uma honra ter o nome lembrado durante todo este tempo.