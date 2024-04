Deuzinho e Zé Gerardo negam acordo com Naumi; PDT e União discutem apoio no 1° turno

"Pelo menos comigo ele ligou e falou comigo, e não acertou nada. Nós ficamos de conversar. Até porque o Naumi não cumpre acordo. Eu apenas fechei acordo para o segundo turno com a deputada Emília, se eu passar ela vota (em mim) e se ela passar eu voto nela. E também fechei acordo com o vice-prefeito Deuzinho. É isso somente", disse.

O pré-candidato e ex-prefeito da cidade, Zé Gerardo, diz, em vídeo que O POVO teve acesso, que chegou a conversar com Naumi, mas nada foi acertado. Chegou a afirmar que o deputado "não cumpre acordo". Segundo ele, há acerto com Emilia Pessoa (PSDB) e o vice-prefeito Deuzinho de se apoiarem no segundo turno.

O vice-prefeito, porém, negou que tenha acordado apoio com Naumi Amorim em um eventual segundo turno, pois seria precipitação. Ele disse que houve uma conversa no início do ano sobre necessidade de manter o respeito entre as pré-campanhas oposicionistas. Deuzinho afirmou que ele e o ex-prefeito conversaram sobre uma possível união ainda no primeiro turno entre os partidos PDT e União Brasil.

Já Deuzinho, por sua vez, afirmou que não quer gerar incômodo com Naumi, mas garante que não houve acordo e que respeita todas as pré-candidaturas, inclusive a de Waldemir Catanho, nome escolhido por Valim para disputar sua sucessão .

"Ontem, conversei novamente com o Zé Gerardo e iniciamos uma tratativa de já sairmos unidos no 1° turno, ou seja UB e PP (minha coligação) com o seu partido (PDT), mas sem definição de cargos. Continuamos pré-candidatos a prefeito. Mas sobre 2° turno não acertei acordo nenhum. A conversa que fiz, foi ontem com o PDT sobre uma possível união nossa no 1° turno", disse ao O POVO

De acordo com ele, o encontro com o pré-candidato do PDT teve aval do presidente interino da sigla, André Figueiredo, de acordo com Zé Gerardo, bem como o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner.