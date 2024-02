De olho nas eleições em Caucaia, Catanho se reúne com direção municipal do PT

Cotado como opção nas eleições para Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho se reúne com a direção municipal do PT Crédito: Reprodução/Instagram @enedinasoares13

Posto como alternativa nas eleições à Prefeitura de Caucaia, o secretário da Articulação Política do Governo do Ceará, Waldemir Catanho, teve dois encontros com dirigentes do PT para tratar da “sucessão municipal” ao atual prefeito Vítor Valim (PSB). A primeira reunião ocorreu na segunda-feira, 26, com a Executiva petista de Caucaia. O momento foi compartilhado nas redes sociais do presidente do partido no município, Professor Evandro. "Conversa boa com o companheiro Catanho, secretário de Articulação Política do Estado do Ceará e a direção do @pt.caucaia sobre a sucessão municipal em Caucaia", escreveu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vereadora licenciada Enedina Soares (PT) também sinalizou que a reunião tratou do assunto. "Nosso trabalho para garantir o desenvolvimento de Caucaia não para", escreveu em publicação no Instagram.