Eleições 2024: pré-candidatas do PT, Luizianne e Larissa discutem unidade em Fortaleza

Conforme Larissa, pauta do encontro foi conjuntura política e necessidade de avanço nos diálogos para construção da unidade do PT, atualmente dividido entre cinco pré-candidaturas à Prefeitura de Fortaleza

Pré-candidatas do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins se encontraram neste domingo, 25, para conversa sobre a "conjuntura", conforme publicações das duas. O PT promete decidir o nome da futura candidatura ao Paço Municipal em março. O cumprimento deste prazo, segundo os próprios petistas, só será possível de ocorrer por meio de consenso.

Outros trâmites possíveis são Encontro Municipal, quando delegados escolhidos pelo diretório municipal votam, ou decisão por prévias, com o voto direto dos filiados ao PT de Fortaleza. Larissa afirmou ao O POVO que o encontro com a ex-prefeita serviu para ressaltar a necessidade de construção de uma unidade no PT, de modo a afastar desgastes para a legenda e para o governo de Elmano de Freitas (PT).

"Minha reunião com a deputada federal Luizianne Lins foi sobre nossa conjuntura política, sobretudo em Fortaleza, onde reafirmamos nossas pré-candidaturas e as razões que as sustentam, também falamos sobre a necessidade de avançar nos diálogos para construir uma unidade que evite desgastes para o partido e para o governo do Elmano. E também de ações conjuntas dos nossos mandatos que têm muitas pautas em comum para fortalecer cada vez mais o protagonismo político das mulheres", respondeu.