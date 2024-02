Evandro anuncia apoio de Professor Pinheiro, ex-vice de Cid, a pré-candidatura a prefeito

Pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou o apoio do ex-vice-governador, Professor Pinheiro (PT), na disputa interna que trava sobretudo com a deputada federal Luizianne Lins (PT), mas também com o assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno; o vereador licenciado e deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; e com a deputada estadual Larissa Gaspar.



"Segunda-feira muito produtiva, encontrando o amigo professor Pinheiro, ex-vice-governador do estado, a quem agradeço por apoiar nossa pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Vamos juntos", publicou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Pinheiro é ex-deputado estadual.

Evandro e Pinheiro atuaram juntos, de 2011 a 2013, no secretariado da gestão de Cid Gomes (2007-2014) como governador do Ceará. Evandro foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, e Pinheiro, da Cultura.