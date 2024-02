Eleição em Caucaia: Valim deve anunciar chapa até próxima semana; veja nomes no páreo

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), pretende anunciar até semana que vem a chapa que concorrerá à sucessão no Município. Em reunião que começou no fim da tarde e entrou pela noite de terça-feira, 20, o prefeito se reuniu com praticamente todos os vereadores do Município e sinalizou que o anúncio será feito na próxima quarta-feira, 28. A intenção é informar quem será candidato a prefeito e também a vice.

Entre aliados, o nome da ex-governadora Izolda Cela (PSB) ainda é mencionado, mas a hipótese é tida como improvável.

Catanho é personagem estratégico no governo Elmano de Freitas (PT) e tem sido, desde o início da trajetória, o principal auxiliar político de Luizianne Lins. A deputada é pré-candidata a prefeita de Fortaleza e citada como opção também em Caucaia.

A hipótese de lançar Catanho surgiu não na gestão Valim, mas no Governo do Estado. Seria um meio de resolver o impasse no PT, que tem hoje cinco pré-candidaturas a prefeito, mas duas como as mais cotadas: Luizianne e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Este último tem recebido sinalizações de preferência do Palácio da Abolição.

As outras opções são a deputada estadual Larissa Gaspar, o deputado estadual em exercício e vereador licenciado Guilherme Sampaio e o ex-deputado Artur Bruno, assessor especial do Governo do Estado.

Valim não disputará reeleição

O prefeito Vitor Valim teria possibilidade de se candidatar a um novo mandato, mas decidiu não concorrer à reeleição.

"Eu vou estar junto do nosso líder Camilo Santana, com nosso governador Elmano de Freitas, para que nós, juntos, possamos construir um nome de um homem ou de uma mulher para ser o próximo prefeito de Caucaia", disse ao fazer o anúncio em live, em janeiro.