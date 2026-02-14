Cid Gomes confirma apoio a Elmano e admite coordenar campanha

O senador Cid Gomes comentou sobre a possibilidade de coordenar a campanha de reeleição do governador Elmano de Freitas e afirmou que assumiria o papel "de corpo e alma" / Crédito: FERNANDA BARROS

O senador Cid Gomes (PSB) falou sobre a possibilidade de coordenar a campanha de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e afirmou que assumiria o papel “de corpo e alma”. A declaração de Cid foi dada em entrevista nessa sexta-feira, 13, ao jornalista Reginaldo Silva, da coluna Ponto Político, do portal Ceará Notícias. O senador estava em missão oficial no Japão e compartilhou que deverá se reunir com o governador após o Carnaval.

Cid reafirmou o apoio à reeleição do petista e destacou a disposição de atuar na linha de frente da campanha do aliado. “Pode ter certeza que a minha disposição de estar na linha de frente da campanha, e eu defendo a reeleição do Elmano, é uma disposição que abre todas as possibilidades. Se o papel que quiserem para mim é o papel de coordenar a campanha, pode ter certeza que eu farei isso de corpo e alma", disse. Na última segunda-feira, 9, Elmano de Freitas disse não ter dúvidas de que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o senador Cid Gomes farão a “melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu”.

“Eu vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu: Cid e Camilo. Já pensou um candidato com as entregas que nós temos, tendo Cid e Camilo coordenando a nossa campanha, com esse projeto político que temos de deputados, vereadores, com o nosso povo, vendo o que está sendo feito. Eu não tenho nenhuma dúvida”, disse o governador em agenda no município de Missão Velha. Visando o apoio às campanhas de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Elmano, o ministro Camilo Santana já antecipou que poderá se afastar do cargo no Ministério da Educação (MEC). O ex-governador frisou que a desincompatibilização não seria para concorrer a cargos eletivos. Como senador eleito em 2022, ele ainda está no meio de um mandato de oito anos. Compromisso com Jr. Mano mantido Cid também enfatizou que o compromisso em defender o deputado federal Júnior Mano (PSB) como pré-candidato ao Senado Federal segue mantido. No dia 7 de fevereiro, o parlamentar publicou uma foto ao lado de Cid após o senador retornar de viagem.

Ainda em entrevista ao portal Ceará Notícias, o líder do PSB no Ceará elogiou Mano e, apesar de reconhecer que as candidaturas ainda serão decididas, pontuou o “compromisso pessoal” com o deputado federal. “A primeira reunião que eu tive quando voltei de viagem foi com o Júnior Mano. Ele é meu amigo de longas datas. Boa parte das pessoas que seguem a sua orientação já eram do PSB, se filiaram ao PSB já nas eleições passadas. Eu tenho essa relação com o Júnior há um bom tempo, acho uma liderança promissora. Não há nenhum outro deputado federal no Ceará que tenha a quantidade de prefeitos e de lideranças vinculadas. Eu sinto muita alegria de poder tê-lo no PSB”, iniciou. “Tenho um compromisso pessoal com Júnior Mano de defender a sua candidatura como representante do PSB em uma chapa majoritária. Compreendo, ele sabe, que a gente não decide candidaturas que não sejam naquela hora última. A gente tem que ver tudo que é o cenário e no Ceará creio que deverá acontecer no final de julho, mas eu pessoalmente tenho esse compromisso com ele e nada mudou”.