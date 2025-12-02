Deputado cobra mais atitude de Júnior Mano para disputar o Senado

Deputado federal cearense Junior Mano (PSB) é pré-candidato ao Senado / Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A possível candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado, em 2026, foi assunto de uma reunião dos parlamentares do PSB, realizada na última segunda-feira, 1º. Segundo o deputado estadual Guilherme Bismarck (PSB), embora exista um acordo firmado entre Mano e o senador Cid Gomes (PSB), o deputado ainda precisa avançar nas articulações internas para consolidar a própria indicação junto à base governista.

Apoio à reeleição de Cid O deputado reforçou que, apesar do acordo com Júnior Mano, há um apoio unânime dentro do PSB à permanência de Cid Gomes na disputa pelo Senado. "Isso é uma coisa que é uníssona, de todos nós. Nosso candidato (ideal) é o senador Cid Gomes", afirmou. Ele acrescentou: "Até por dever de gratidão, de merecimento. Nós desejaríamos que ele fosse candidato". Mesmo assim, Bismarck reconhece que a decisão é pessoal. Ele elogia o fato do senador não ter apego ao poder e abrir espaço para novas gerações. "O Cid é um grande político no Estado do Ceará, que é de abre portas para novos nomes, abre portas para a nova geração. Não tem apego ao poder", elogiou.