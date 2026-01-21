PT, PL e Centrão podem disputar eleição indireta no RN; entenda

O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, informou à governadora Fátima Bezerra que não assumirá o cargo caso ela renuncie para disputar o Senado / Crédito: Raiane Miranda e Roberto Lucena/Reprodução/Instagram @walteralvesrn

O Rio Grande do Norte vivencia um cenário político de incertezas e poderá ter mudanças no comando do governo estadual antes mesmo das eleições de 2026. A governadora Fátima Bezerra (PT) deverá deixar o cargo até o início de abril para concorrer ao Senado Federal. Num cenário de normalidade política o vice-governador, Walter Alves (MDB), assumiria, mas ele anunciou rompimento com a gestão petista e que deverá concorrer a deputado estadual e apoiar chapa da oposição.

Com isso, o Estado poderá ter eleição indireta para eleger um governador interino, que atuaria até o fim do ano. Em nota publicada nesta segunda-feira, 19, o PT do Rio Grande do Norte informou que foi oficialmente comunicado pelo vice-governador sobre a decisão de romper com o projeto do governo. Além disso, o emedebista também informou que integrará a oposição.

Próximos passos

Fátima Bezerra tem até seis meses antes da eleição, ou seja, abril deste ano, para deixar o Governo em caso de candidatura ao Senado, conforme exige a legislação. A expectativa era de que, com a renúncia da governadora, o vice Walter Alves, presidente estadual do MDB, assumisse o cargo até o fim do mandato da chapa. No entanto, conforme publicado pelo G1, Fátima e Walter se reuniram e o emedebista teria comunicado sobre a decisão à governadora no encontro. Segundo ele, o MDB-RN seguirá com os partidos da federação União Progressista e PSD no âmbito estadual. Já no cenário nacional, o emedebista indicou que deverá apoiar a reeleição do presidente Lula. O PT-RN também afirmou que apresentará um candidato para a eleição indireta que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Com o cenário no estado potiguar, um novo governador deverá ser escolhido para um "governo tampão", até a posse do candidato eleito em outubro.