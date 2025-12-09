Moraes concede liberdade provisória a Rodrigo Bacellar e impõe uso de tornozeleira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 9, a soltura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). O deputado passará a usar tornozeleira eletrônica, que deverá ser instalada assim que for cumprido o alvará de soltura. A decisão do magistrado ocorre após deputados da Alerj votarem na segunda-feira, 8, para revogar a prisão.

Bacellar foi preso na última quarta-feira, 3, suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que capturou o então deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV). A prisão foi determinada após mandado expedido por Moraes, que foi cumprido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Unha e Carne. O plenário aprovou, por 42 votos a favor, 21 contra e duas abstenções, o relatório do deputado estadual Rodrigo Amorim (PL), líder do governador Cláudio Castro na Alerj, pela revogação da prisão. O texto não trata sobre o mérito da prisão, apenas sobre a revogação. Na decisão que concede a liberdade provisória a Bacellar, Moraes impôs medidas cautelares:

Afastamento do cargo de presidente da Alerj enquanto durar a investigação criminal; Recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h de segunda-feira a sexta-feira e integral aos fins de semana, feriados e dias de folga, sempre na comarca; Uso de tornozeleira eletrônica;

Proibição de se comunicar com os demais investigados; Entrega de todos os passaportes; Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.