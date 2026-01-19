Eduardo Paes diz estar em pré-campanha para o governo do Rio
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que já está em movimento para disputar o governo do Estado nas eleições deste ano. A declaração foi dada em tom de brincadeira durante visita a Santo Antônio de Pádua, no sábado, 17.
"É mentira, não estou fazendo trabalho de visitar cidades do interior. Eu estou fazendo trabalho de pré-campanha, porque quero os votos para governador e quero o apoio do Paulinho. Pronto, falei", afirmou Paes, citando o prefeito da cidade, Paulinho da Refrigeração (MDB).
O público riu e aplaudiu a manifestação de Paes. O trecho foi divulgado no Instagram pelo perfil "nabocadopovo.rj".
Em declarações anteriores, o prefeito do Rio negou a possibilidade de deixar o mandato ainda em andamento para disputar o governo do Estado.
Em pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada em 3 de dezembro do ano passado, Paes liderava todos os cenários para uma eventual disputa ao governo.