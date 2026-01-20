Atritos entre Michelle e filhos de Bolsonaro tensionam a direita

Com prisão de Jair Bolsonaro, Michelle, filhos do ex-presidente e Tarcísio travam uma disputa pelo protagonismo da direita nas eleições 2026 / Crédito: Carolina Antunes/PR - Carlos Moura/Agência Senado - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - Samuel Setubal/O POVO - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A relação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — Flávio, Carlos e Eduardo — atravessa mais um período de turbulência, marcado por desautorizações públicas e divergências estratégicas que ecoam no Ceará e na própria disputa presidencial de 2026. O que começou como um desentendimento sobre alianças regionais evoluiu para uma disputa de influência dentro do PL nacional, envolvendo figuras de peso como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros nomes da direita bolsonarista.

Estopim no Ceará: embate em palanque A tensão entre Michelle e os enteados ganhou peso no Ceará, em 30 de novembro de 2025, durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado. No palco do evento, a ex-primeira-dama criticou abertamente o deputado federal André Fernandes (PL-CE) por articular uma aliança com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Michelle classificou a movimentação como "precipitada" e questionou o apoio a alguém que já chamou o marido de "genocida" e "ladrão de galinhas". O impacto foi imediato: Fernandes rebateu, revelando que a aproximação com Ciro tinha o aval direto de Jair Bolsonaro, inclusive com conversas por telefone, segundo relato do próprio parlamentar, e o apoio de Carlos Bolsonaro. FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-11-2025: Senador Eduardo Girão lança pré-candidatura para governo do estado do Ceará com a presença de grande parte da direita Nacional. Estiveram presentes no local: André Fernandes, Deputado Jaziel, Deputada federal Bia Kicis, Deputado federal Van Hatten, Deltan Dallagnol, Demóstenes Torres, Senadora Damares alves, Deputada estadual Priscila Costa, a ex primeira dama Michelle Bolsonaro, entre outras lideramças. (Foto: Júlio Caesar/ O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR Michelle Bolsonaro diz que não responderá a manifestações dos enteados e afirma que seguirá "defendendo a família" Crédito: JÚLIO CAESAR O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco Crédito: Julio Caesar / O POVO Resposta rápida dos enteados A resposta dos enteados foi rápida. Em 1º de dezembro de 2025, o senador Flávio Bolsonaro classificou a atitude de Michelle como "autoritária e constrangedora", afirmando que ela "atropelou" uma decisão do pai dele. Eduardo e Carlos endossaram as críticas, defendendo que André Fernandes apenas obedecia às ordens do líder bolsonarista.

Divergência nacional A tensão familiar escalonou novamente após um gesto de Michelle envolvendo a disputa nacional. Em 15 de janeiro, a ex-primeira-dama publicou nas redes sociais vídeos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com críticas à economia no governo Lula. O gesto foi interpretado como uma "indireta" ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que já havia sido oficializado pelo pai, em dezembro de 2025, como o pré-candidato do grupo à Presidência. Em uma das postagens, a mulher de Tarcísio, Cristiane, pediu "um novo CEO para o Brasil". O comentário foi curtido pela ex-primeira-dama. A ação gerou críticas de atores da extrema direita, como o ex-blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que criticou a postura de Michelle. Ela reagiu chamando as 'Acusações levianas e injustas'.