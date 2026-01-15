Michelle Bolsonaro reage a crítica de Allan dos Santos: 'Bravata'

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa de Jair Bolsonaro / Crédito: Júlio Caesar/O POVO

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira, 15, a declarações do blogueiro Allan dos Santos, classificando críticas feitas por ele como ataques pessoais e uma tentativa de desqualificar mulheres no debate político. Allan dos Santos questionou o fato de Michelle ter compartilhado, em suas redes sociais, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No registro, a primeira-dama paulista, Cristiane de Freitas, afirma que o Brasil "precisa de um novo CEO" (sigla em inglês para Chief Executive Officer ou Diretor Executivo), em referência ao marido e governador.

Em publicações no X (antigo Twitter), Michelle afirmou que Allan não tem conhecimento sobre as conversas que ela mantém com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que as acusações feitas contra ela se baseiam em "suposições" e "bravatas". Segundo a ex-primeira-dama, Allan estaria reproduzindo interesses de terceiros com o objetivo de atingir adversários. Para o blogueiro, a republicação do vídeo indicaria alinhamento político de Michelle com setores do Centrão. Ele também comparou a atitude da ex-primeira-dama ao comportamento do ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-SC), sugerindo tratamento diferenciado dentro do próprio campo bolsonarista. Reação Em resposta, Michelle disse que não aceita ser intimidada ou ter sua atuação nas redes sociais tutelada por terceiros. Afirmou ainda que tem liberdade para publicar conteúdos com os quais concorda e ressaltou que nem mesmo Jair Bolsonaro interfere em suas posições públicas.