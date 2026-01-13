Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Post de Michelle com vídeo de Tarcísio gera leitura política no bolsonarismo

Post de Michelle com vídeo de Tarcísio gera leitura política no bolsonarismo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 13, acendeu um alerta no campo bolsonarista e foi interpretado como uma "indireta" ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência da República neste ano.

O episódio ocorreu após Michelle repostar, nos stories do Instagram, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que ele faz críticas à política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A movimentação acontece no mesmo momento em que a ala mais ideológica do bolsonarismo pressiona Tarcísio, acusado internamente de oferecer um apoio considerado "velado" à campanha de Flávio.

O governador de São Paulo é visto por setores do Centrão e do mercado financeiro como o nome mais competitivo da direita para enfrentar Lula, mas tem adotado postura discreta desde que Bolsonaro referendou publicamente a pré-candidatura do filho.

Pesquisa divulgada nesta terça-feira pela plataforma de jornalismo Meio em parceria com o Instituto Ideia mostra Lula à frente de todos os adversários no primeiro turno e também no segundo, com exceção de Tarcísio, que aparece tecnicamente empatado com o petista dentro da margem de erro.

Em um dos cenários de primeiro turno testados, Lula registra 40,2% das intenções de voto contra 32,7% de Tarcísio. Na terceira colocação, aparecem Zema e Caiado com 5,5%, cada. Não souberam responder 11,8% e brancos e nulos somam 3,6%.

Quando o governador é substituído por Flávio Bolsonaro, o petista registra 39,7% contra 26,5% do filho do ex-presidente. Ratinho Júnior tem 7%.

A Meio/Ideia também testou dois cenários com Michelle. No primeiro, com Ratinho, ela registra 29% contra 40% de Lula. No segundo, com Leite, o resultado é similar: 40,1% das intenções de voto para o petista contra 29,7% para a ex-primeira-dama.

No dia 25 de dezembro, o senador Flávio Bolsonaro leu uma carta, assinada por seu pai, onde o ex-presidente confirma que o filho será seu pré-candidato para a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Michelle Bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar