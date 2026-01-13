Post de Michelle com vídeo de Tarcísio gera leitura política no bolsonarismo

Uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 13, acendeu um alerta no campo bolsonarista e foi interpretado como uma "indireta" ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência da República neste ano. O episódio ocorreu após Michelle repostar, nos stories do Instagram, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em que ele faz críticas à política econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A movimentação acontece no mesmo momento em que a ala mais ideológica do bolsonarismo pressiona Tarcísio, acusado internamente de oferecer um apoio considerado "velado" à campanha de Flávio. O governador de São Paulo é visto por setores do Centrão e do mercado financeiro como o nome mais competitivo da direita para enfrentar Lula, mas tem adotado postura discreta desde que Bolsonaro referendou publicamente a pré-candidatura do filho. Pesquisa divulgada nesta terça-feira pela plataforma de jornalismo Meio em parceria com o Instituto Ideia mostra Lula à frente de todos os adversários no primeiro turno e também no segundo, com exceção de Tarcísio, que aparece tecnicamente empatado com o petista dentro da margem de erro. Em um dos cenários de primeiro turno testados, Lula registra 40,2% das intenções de voto contra 32,7% de Tarcísio. Na terceira colocação, aparecem Zema e Caiado com 5,5%, cada. Não souberam responder 11,8% e brancos e nulos somam 3,6%.