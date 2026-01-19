Ozires rebate críticas e diz ser 'tucano de bico duro'

Ozires Pontes, prefeito de Massapê / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, publicou um vídeo nas redes sociais no sábado, 17, após repercussão sobre apoio à pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT) e ao deputado federal AJ Albuquerque (PP), ambos da base do governador Elmano de Freitas (PT). No vídeo, o prefeito afirma que o apoio trata-se de "obrigação moral" e diz que "detesta ficar em cima do muro".

Ele criticou a imprensa e considerou "sensacionalismo" a divulgação de apoio aos dois pré-candidatos, afirmando que as notícias "não refletem, nem de longe" o posicionamento político do gestor. "Querendo dizer que eu não sou tucano e que fico flertando [...] você precisa conhecer, antes de falar de uma pessoa, a história de vida dela", argumentou.

Ao se referir ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, marido de Tainah Marinho (PT), ele afirma que Romeu "fez um papel de pai" na política. O tucano declarou ainda que, caso fosse se desvincular do PSDB, já teria tido oportunidades: "Nas eleições de 2018, meu amigo Élcio Batista estava lá como chefe da Casa Civil e me chamou para fazer parte lá. Mas fiquei com o Tasso, com meu pai e com o general Theophilo, mesmo sabendo que seria uma derrota tremenda", alegou. Ele finalizou: "Nunca me viram elogiar PT, partido petista ou modelo petista. Eu elogiei duas pessoas, eu tinha que responder isso. Detesto ficar em cima de muro. E se tem um cara peessedebista, tucano e de bico duro, sou eu", disse.