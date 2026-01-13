Evento na UFC debate nesta quarta a invasão dos EUA à Venezuela

Evento na UFC debate nesta quarta a invasão dos EUA à VenezuelaEncontro discutirá as implicações do ataque realizado pelo governo do presidente estadunidense Donald Trump contra a Venezuela
Será realizado nesta quarta-feira, 14, na Universidade Federal do Ceará (UFC) um debate sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro e da esposa dele, Cilia Flores. O evento integra o Fórum de Socialização Acadêmica de 2026 e é promovido pelo Programa de Educação Tutorial (PET) das Ciências Sociais em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia.
Com o tema “Implicações regionais e geopolíticas do ataque à Venezuela”, o encontro discutirá as implicações do ataque realizado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a Venezuela. No dia 3 de janeiro, Nicolás e a esposa foram presos e levados à Nova York pelas forças militares estadunidenses após operação militar no País.
O debate terá a participação dos professores Clayton Mendonça Cunha Filho e Fidel Irving Pérez Flores. Clayton é professor-adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Fidel é professor-adjunto no Instituto de Relações Internacionais (IREL) da Universidade de Brasília (UnB).
O evento ocorrerá nesta quarta-feira, às 17 horas, no auditório Luiz de Gonzaga, do Departamento de Ciências Sociais.
