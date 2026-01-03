Governo Lula convoca reunião de emergência sobre Venezuela

Governo Lula convoca reunião de emergência sobre ataque dos EUA contra a VenezuelaDonald Trump anunciou que as forças americanas bombardearam cidades da Venezuela e levaram o presidente junto de sua esposa
O governo do presidente Lula (PT) convocou, para as 10h deste sábado, 3, uma reunião de emergência para tratar sobre os ataques e a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. O governo norte-americano disse ter capturado o líder venezuelano Nicolás Maduro.
A reunião deve contar com participação de ministros, assessores de governo e membros do Itamaraty. Lula, que está de férias, deve participar da reunião remotamente.
Operação militar na Venezuela
Na manhã deste sábado, Donaldo Trump afirmou em sua rede social que as forças americanas estão com Maduro e a esposa dele sob custódia após um "ataque em grande escala" contra Caracas, capital da Venezuela, e outras partes do país.
"Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e retirado do país", afirmou Trump na rede social Truth Social.
Trump anunciou que fará uma coletiva de imprensa sobre a Venezuela às 11h00 locais (13h00 no horário de Brasília) em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida.
Leia mais
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, disse desconhecer o paradeiro de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. "Exigimos do governo do presidente Donald Trump prova de vida imediata do presidente Maduro e da primeira-dama", afirmou Rodríguez ao canal VTV, como a primeira na linha de sucessão do poder.
Outros líderes mundiais, como os presidentes da Colômbia, Cuba e Rússia condenaram os ataques e cobraram respostas de organismos internacionais. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve se reunir para debater o ocorrido.