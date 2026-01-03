Governo Lula convoca reunião de emergência sobre Venezuela

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: ANTONIO SCORZA/COP30

O governo do presidente Lula (PT) convocou, para as 10h deste sábado, 3, uma reunião de emergência para tratar sobre os ataques e a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. O governo norte-americano disse ter capturado o líder venezuelano Nicolás Maduro. A reunião deve contar com participação de ministros, assessores de governo e membros do Itamaraty. Lula, que está de férias, deve participar da reunião remotamente.