Nikolas e Jones Manoel se provocam após EUA invadir a Venezuela

Nikolas Ferreira e Jones Manoel discutem nas redes por posicionamentos divergentes sobre a invasão dos EUA na Venezuela e captura de Maduro / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Reprodução/Instagram: @jones.manoel

Em vídeo postado nas redes sociais no último domingo, 4, Jones Manoel, historiador e comunicador popular ligado à esquerda, criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por divulgar no X, antigo Twitter, uma montagem do presidente Lula (PT) sendo preso por militares norte-americanos. Caso ocorreu após invasão dos EUA à Venezuela, no fim de semana. Segundo Jones, esse tipo de alusão reforça que os Estados Unidos podem invadir países da América Latina livremente.

De acordo com o influenciador, fazer alusão à prisão do presidente Lula pelos EUA legitima um discurso de intervenção externa nos assuntos internos do Brasil. “Eles não são patriotas. Eles são serviçais de uma potência estrangeira”, diz Jones no vídeo. “É uma vergonha, é inacreditável, é odioso. Essa extrema direita entreguista, antinacional, antipátria, legitima o discurso de intervenção imperialista nos assuntos internos no Brasil”, conclui.

Nikolas e Jones trocam insultos no X O embate entre Jones Manoel e o deputado Nikolas Ferreira acontece desde sábado, 3.

Você está desejando que uma potência estrangeira invade o “teu país” e sequestre o presidente eleito, mas fica de choro e mimimi porque o banido do Bolsonaro foi preso com direito a julgamento e ampla defesa. É um verme completo, um imbecil. — Jones Manoel - YouTube: Farol Brasil (@jonesmanoel_PE) January 3, 2026 O historiador pernambucano rebateu a postagem de Nikolas: “Você está desejando que uma potência estrangeira invada o “teu país” e sequestre o presidente eleito, mas fica de choro e mimimi porque o bandido do Bolsonaro foi preso com direito a julgamento e ampla defesa. É um verme completo, um imbecil”.

Em seguida, Nikolas respondeu com uma ilustração de Jones contendo a frase “Nós, o povo soviético”, como um deboche à posição política do historiador, e completou com uma legenda irônica: “Tão tá, qualquer coisa vai avisando a gnt (gente)”. Jones decidiu trazer o debate para outra rede social no domingo e, até o momento da publicação desta matéria, o deputado federal não respondeu diretamente às críticas do influenciador. Além de Nikolas, o historiador também cita os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) como apoiadores de uma possível intervenção estadunidense contra o governo brasileiro, liderado por Lula (PT).