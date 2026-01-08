Alckmin diz não saber se Lula fez novo contato com a presidente em exercício da Venezuela

O mandatário brasileiro falou com a presidente interina do país vizinho no sábado, 3. Foi o único contato que o presidente brasileiro teve com ela desde o ataque dos EUA à Venezuela. Segundo apurou a Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lula falou com Delcy logo pela manhã de sábado para confirmar as notícias sobre a captura do ditador Nicolás Maduro. Ele queria saber se Caracas havia sido atacada.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que não tem informação sobre um novo contato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Em relação à Venezuela, a posição do Brasil externada pelo presidente Lula foi bastante clara. O Brasil é um país da paz, um país do diálogo e, portanto, é claro que não aprova intervenções de um país em outro", disse Alckmin a jornalistas em uma agenda em Brasília nesta tarde. "Do outro lado, o Brasil não reconheceu o resultado do processo eleitoral da Venezuela. Então, o Brasil não concorda com ações que rompam com o direito internacional e, do outro lado, não aceitou o resultado, não reconheceu o resultado eleitoral do último pleito da Venezuela. E torce para que a Venezuela cresça, recupere a sua economia e possa crescer."

O vice-presidente ainda comentou brevemente sobre a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, afirmando que ela deu "um salto importante".

Questionado se o bom trânsito que Lula conquistou com o presidente norte-americano, Donald Trump, poderá ajudar nas negociações do tarifaço - em um momento em que o governo dos EUA está envolvido com assuntos da Venezuela -, Alckmin respondeu que se trata de coisas distintas. "Uma questão é a Venezuela, a outra é a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, as duas maiores economias das Américas, e que tem 201 anos de parceria com mais de 3 mil empresas americanas no Brasil, e o Brasil não é problema dos Estados Unidos, o Brasil é solução, problema dos Estados Unidos é déficit pela balança comercial.

