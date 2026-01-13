Erich Douglas confirma apoio do PSD a Elmano: "Tudo alinhado"

Erich Douglas (PSD), secretário de Proteção Animal, concorrerá a deputado estadual / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O secretário da Proteção Animal do Ceará, Erich Douglas (PSD), afirmou que o partido manterá o apoio ao governador Elmano de Freitas (PT) para as eleições de 2026. "Até agora está tudo alinhado, nós estamos na base do governo e com certeza a gente vai continuar essa parceria", declarou ao O POVO durante lançamento do Painel Dinâmico de Proteção Animal, nesta terça, 13. Ele também confirmou a pretensão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nas eleições de outubro. "Vou estar no próximo pleito concorrendo, colocando novamente o meu nome à disposição”, disse. O secretário, que é vereador licenciado de Fortaleza, afirmou que continuará cumprindo agendas até perto do limite para a desincompatibilização, em abril.