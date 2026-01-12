Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Servidores públicos de Fortaleza e Ceará cobram reajuste em 2026

Servidores públicos cobram reajustes salariais das gestões de Evandro e Elmano

Para 2026, servidores municipais pedem reajuste de 12,4%; enquanto servidores estaduais reivindicam reajuste de 7,74%
Autor Mariana Lopes
Autor
Mariana Lopes Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As campanhas salariais de 2026 estão em andamento para os servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado. O funcionalismo municipal tem ato público marcado para esta segunda-feira, 12, no Paço Municipal, em razão do não cumprimento da data-base da categoria, fixada em 1º de janeiro, e da ausência de proposta de reajuste salarial por parte da gestão Evandro Leitão (PT). A categoria pede o reajuste geral de 12,4% a partir de janeiro de 2026.

No âmbito estadual, representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se) também definiram agenda de mobilização para reivindicar reajuste de 7,74%. A primeira mobilização está prevista para o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), no começo de fevereiro.

O ato no Paço Municipal foi definido em reunião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) com as demais entidades que integram a Frente Sindical das Entidades Representativas dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Fortaleza (Fersep-For), realizada na quarta-feira, 7 de janeiro. 

Leia mais

Augusto Monteiro, secretário-geral do Sindifort, expôs o descontentamento da categoria diante da ausência de propostas de reajuste. “É uma retomada da mobilização da campanha salarial 2026, tendo em vista que a data-base é 1º de janeiro, mas até agora não teve nenhum anúncio de reajuste e nem há, por parte da prefeitura, uma sinalização de reunião ou mesa de negociação para a gente poder discutir do reajuste”, disse.

Em resposta ao O POVO, a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) informou que “em breve o calendário da Mesa Central será divulgado para dar continuidade às negociações”.

O que os servidores municipais estão reivindicando:

  1. Reajuste salarial: reivindicação de reajuste geral de 12,4% a partir de janeiro de 2026, calculado com base na inflação de 2025, em percentuais não concedidos em anos anteriores e no impacto do aumento da contribuição previdenciária, além do pagamento retroativo dos quatro primeiros meses de 2025 sem correção salarial.
  2. Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): pedido de reestruturação dos planos, considerados defasados há mais de 17 anos, o que, segundo as entidades, tem provocado perdas salariais e prejuízos nas promoções e progressões funcionais.
  3. Benefícios e assistência à saúde: reajuste do auxílio-refeição para R$ 25, com fim do teto salarial para recebimento, e alteração das regras do IPM Saúde, incluindo o fim da limitação de consultas mensais.
  4. Previdência e aposentados: elevação do teto de isenção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, com equiparação aos critérios adotados pelo INSS.
  5. Anuênios atrasados: assinatura de acordo judicial para o pagamento de adicionais por tempo de serviço não quitados, conforme previsto no Estatuto do Servidor, assegurando o reconhecimento do direito acumulado ao longo dos anos.

A primeira movimentação ocorre na segunda, 12, a partir das 8h30min. Além do ato no Paço, o calendário aprovado prevê mobilizações nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e em 7 de fevereiro, durante o período de Pré-Carnaval, na Praia de Iracema.

Segundo o sindicato, a pauta de reivindicações da campanha salarial foi protocolada na Prefeitura em 5 de novembro de 2025. A organização destacou que a titular da Sepog, Carolina Monteiro, solicitou prazo até 15 de dezembro para apresentar uma resposta em reunião da Mesa Central de Negociação.

Um dia após o prazo, a Secretaria informou ao O POVO que “continua em estudo uma proposta de reajuste salarial para 2026 e, tão logo seja finalizada, será apresentada às categorias. Conforme a pasta, serão consideradas “as principais pautas de reivindicação colocadas” na mesa de negociação desta segunda, “bem como a saúde fiscal do Município”.

Conforme os sindicatos, não houve retorno na data prevista nem agendamento de novas reuniões em 2026, o que motivou a convocação das mobilizações. “A gente esteve com a Prefeitura em mesa de negociação em dezembro. Mas a partir de dezembro não foi sinalizada uma data em que seria apresentado pela Prefeitura o índice de reajuste salarial, nem o atendimento dos demais pontos da pauta da campanha salarial”, explicou o secretário-geral.

Segundo os sindicatos, a Prefeitura já teria aval dos órgãos de controle interno e da Procuradoria-Geral do Município para firmar o acordo.

Servidores estaduais

Os servidores públicos estaduais definiram atos para fevereiro, com a primeira mobilização marcada para o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa. O coordenador geral do sindicato, Antônio de Pádua Araújo de Freitas, destacou que o reajuste é a principal pauta abordada pelas entidades no momento.

“Tivemos, no ano passado, ainda duas reuniões na mesa central de negociações. Foi apresentada a proposta de 7,74%. Agora, não tivemos nenhuma resposta do governo e o governo não ainda não se sentou lá no palácio com o governador para dialogar sobre essa questão desse reajuste. Estamos no aguardo”, afirmou Pádua.

Assista também | Vereadora critica reajuste de R$ 18 do piso salarial dos professores ao lado de Bolsonaro de papelão

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar