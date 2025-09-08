Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSD quer ter espaço na chapa majoritária em 2026, diz Elmano

Governador disse que haverá diálogo com os outros partidos da base. Ao O POVO, Domingos Filho afirmou que a sigla apenas falará sobre política no ano que vem
Taynara Lima
Taynara Lima
O governador Elmano de Freitas (PT) comentou no sábado, 6, sobre as articulações para as eleições e falou sobre o interesse do PSD em integrar a chapa majoritária para o ano que vem. O petista participou do 17° Encontro Estadual do PT no Ceará e detalhou as prioridades da sigla em 2026.

Em coletiva de imprensa, Elmano destacou os principais objetivos do partido: a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a disputa para o Governo do Ceará.

A eleição para o Senado Federal aparece logo em seguida na lista e o petista falou sobre o risco da extrema-direita formar maioria. Elmano afirmou que as decisões serão feitas com os partidos da base por meio do diálogo e mencionou a intenção do PSD em compor a chapa majoritária.

“É claro que o PT não pode ter tudo. É claro que isso vai ter que ser dividido com os outros partidos. Então, nós vamos com calma discutir agora. É legítimo que o PT, como os demais partidos, apresente as suas pretensões. O PSD também vai querer ter participação na chapa majoritária, que eles já nos anunciaram. Então nós vamos continuar dialogando”, disse.

Ao O POVO, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará e presidente estadual do PSD, Domingos Filho, afirmou que o partido “somente falará sobre política em 2026 quando, de fato, teremos as decisões sobre composições da chapa majoritária”.

Atualmente, a vice de Elmano é Jade Romero, filiada ao MDB. A sigla, no entanto, tem apontando que deve buscar espaço na chapa governista por meio da vaga ao Senado, com a indicação de Eunício Oliveira. Jade é cotada para disputar a corrida pela Câmara dos Deputados. Assim, a vaga ao governo poderia ser ocupada por outra sigla aliada. 

PSD na base governista

No final de 2023, a sigla deu os primeiros passos na base governista quando anunciou saída da Prefeitura de Fortaleza, deixando a aliança com o ex-prefeito José Sarto (PDT). 

Em 2024, o partido chegou a cogitar o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), o segundo mais votado em Fortaleza, para o cargo de prefeito.

No entanto, a aliança com o PT resultou na indicação do nome de Gabriella Aguiar (PSD) para disputar como vice na chapa de Evandro Leitão, que havia deixado o PDT para se filiar ao PT. Gabriella é filha de Domingos Filho e da prefeita de Tauá Patricia Aguiar (PSD).

Ao todo, além da vice-prefeitura em Fortaleza, o PSD garantiu 16 prefeituras em todo o Estado, incluindo em Caucaia, com a eleição de Naumi Amorim (PSD), se consolidando como um dos maiores aliados do PT no Ceará ao lado do PSB

Aliança e disputa ao Senado

Ainda no encontro desse sábado, o governador apontou a importância da esquerda ampliar ao máximo o arco de aliança, principalmente com a força da extrema-direita. 

Para Elmano, a indefinição sobre os candidatos ao Senado é um “problema bom” e considerou como natural a indicação de nomes de outros partidos da base. Pelo PT, o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara, aparece como um dos mais cotados. 

“O PT está indicando um nome para o Senado, se o União Progressista estiver conosco é natural que queira apresentar um nome, natural que o Republicanos apresente o Chiquinho Feitosa, natural que o MDB apresente o Eunício Oliveira. Isto é um bom problema. Problema ruim é a oposição que fica discutindo que não tem nome. Nós temos muitos bons nomes para discutir”.

