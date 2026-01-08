8 de janeiro de 2023: o que pouca gente lembra

Atos de 8 de janeiro de 2023: o que pouca gente lembraAtaques às sedes dos Três Poderes expuseram articulações, falhas na segurança e desencadearam em prisões inéditas como a do ex-presidente Jair Bolsonaro
Três anos depois, o 8 de janeiro segue como um marco na história política brasileira. As imagens da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, correram o mundo.
Parte do contexto, dos detalhes daquele dia e, sobretudo, do que veio depois, acabou ficando à margem do debate público; confira a seguir.
A data não se resume à destruição de prédios históricos: ela revela falhas institucionais, redes de mobilização antidemocrática e uma resposta do Estado que segue em curso.
Atos de 8 de janeiro de 2023: o que aconteceu naquele domingo
Na tarde de 8 de janeiro de 2023, milhares de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais de 2022 marcharam pela Esplanada dos Ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).
Os prédios foram depredados, com vidraças quebradas, obras de arte danificadas e gabinetes vandalizados. A ação ocorreu uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que naquele momento estava fora de Brasília, em viagem oficial ao interior de São Paulo.
A segurança do Distrito Federal falhou em conter o avanço dos manifestantes, mesmo diante de alertas prévios sobre a possibilidade de atos violentos.
O ataque foi classificado pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e por observadores internacionais como uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
O que pouca gente lembra sobre a preparação dos atos do 8 de janeiro
Embora o dia 8 concentre a maior atenção, a mobilização começou semanas antes. Desde o fim do segundo turno das eleições, em outubro de 2022, grupos passaram a acampar em frente a quartéis do Exército em várias capitais, pedindo intervenção militar e questionando, sem provas, a legitimidade das urnas eletrônicas.
Relatórios da Polícia Federal (PF) e investigações posteriores apontaram que parte dos manifestantes que chegou a Brasília teve transporte e alimentação custeados por empresários e apoiadores do movimento.
A PF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 12 de busca pessoal em Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A articulação ocorreu por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com discursos que incentivavam a ruptura institucional.
Outro ponto pouco lembrado é que o 8 de janeiro não foi um ato espontâneo. Houve convocação explícita para “retomar o poder” e “pressionar as instituições”, com mensagens circulando dias antes da invasão.
Leia mais
8 de janeiro de 2023: as falhas na segurança e o papel das autoridades locais
Um dos aspectos mais sensíveis do episódio foi a atuação, ou omissão, das forças de segurança do Distrito Federal. Naquele domingo, havia efetivo reduzido da Polícia Militar nas áreas centrais, e barreiras de contenção não foram suficientes para impedir a invasão dos prédios públicos.
Poucas horas após os atos, o então governador do DF, Ibaneis Rocha, foi afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sob o argumento de “omissão e falhas graves na segurança pública”.
O afastamento durou pouco mais de dois meses, até que Ibaneis foi reconduzido após prestar esclarecimentos.
O então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente.
Em sua residência, a Polícia Federal encontrou uma minuta de decreto que previa intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), documento que se tornou peça central das investigações que culminaram na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros nomes de alta patente.
8 de janeiro de 2023: o impacto simbólico e material da destruição
Além da violência institucional, o 8 de janeiro deixou danos materiais expressivos. Obras de arte de valor histórico foram danificadas, como o relógio de Balthazar Martinot, presente da Corte Francesa a Dom João VI, e peças do acervo do Palácio do Planalto e do STF.
Especialistas em patrimônio cultural apontaram que a destruição atingiu símbolos da República e da memória democrática brasileira, indo além do prejuízo financeiro.
No STF, que registrou quase mil itens furtados, quebrados ou completamente destruídos, os prejuízos materiais ultrapassam R$ 12 milhões.
Parte dos itens foi restaurada ao longo de 2023 e 2024, em um esforço conjunto de técnicos, museólogos e restauradores.
A resposta do Estado e as prisões
A reação institucional foi rápida. Ainda no dia 8 de janeiro, o STF autorizou a prisão em flagrante dos envolvidos. Mais de 1.400 pessoas foram detidas, parte delas no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.
As investigações avançaram em diferentes frentes: executores dos atos, financiadores, organizadores e autoridades que eventualmente facilitaram ou se omitiram.
O STF passou a julgar os casos, com condenações por crimes como associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Outro efeito duradouro foi a consolidação do entendimento jurídico de que atos contra a democracia não são manifestações políticas legítimas, mas crimes previstos na legislação brasileira, especialmente após a revogação da antiga Lei de Segurança Nacional e a aplicação da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito.
A prisão de Jair Bolsonaro
O pós 8 de janeiro ganhou um capítulo decisivo com a condenação e a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do chamado “núcleo central” da trama golpista e condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado, por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente teve papel central na disseminação de desinformação sobre o sistema eleitoral e na articulação política que culminou nos ataques de 8 de janeiro.
As investigações apontaram que a invasão das sedes dos Três Poderes não foi um episódio isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla para questionar o resultado das eleições de 2022 e pressionar as instituições democráticas.
Bolsonaro passou a cumprir pena em unidade da Polícia Federal, em Brasília, e chegou a ser autorizado a deixar temporariamente o local para atendimento médico, sempre sob escolta, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.
A prisão de um ex-presidente da República por crimes contra a ordem democrática é considerada inédita na história brasileira e reforçou o entendimento do STF de que ataques às instituições não são atos políticos, mas crimes passíveis de punição exemplar.
Com isso, o 8 de janeiro de 2023 deixou de ser apenas um símbolo de ruptura institucional e passou a representar também um marco de responsabilização.
Para o Supremo e para analistas políticos, o episódio e seus desdobramentos consolidaram uma linha de resposta do Estado brasileiro contra tentativas de golpe, cujos efeitos seguem moldando o debate público e o futuro da democracia no País.