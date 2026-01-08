8 de janeiro de 2023: o que pouca gente lembra

A ação ocorreu uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Três anos depois, o 8 de janeiro segue como um marco na história política brasileira. As imagens da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, correram o mundo. Parte do contexto, dos detalhes daquele dia e, sobretudo, do que veio depois, acabou ficando à margem do debate público; confira a seguir.

A data não se resume à destruição de prédios históricos: ela revela falhas institucionais, redes de mobilização antidemocrática e uma resposta do Estado que segue em curso. Atos de 8 de janeiro de 2023: o que aconteceu naquele domingo Na tarde de 8 de janeiro de 2023, milhares de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais de 2022 marcharam pela Esplanada dos Ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Os prédios foram depredados, com vidraças quebradas, obras de arte danificadas e gabinetes vandalizados. A ação ocorreu uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que naquele momento estava fora de Brasília, em viagem oficial ao interior de São Paulo.

A segurança do Distrito Federal falhou em conter o avanço dos manifestantes, mesmo diante de alertas prévios sobre a possibilidade de atos violentos. O ataque foi classificado pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e por observadores internacionais como uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que pouca gente lembra sobre a preparação dos atos do 8 de janeiro Embora o dia 8 concentre a maior atenção, a mobilização começou semanas antes. Desde o fim do segundo turno das eleições, em outubro de 2022, grupos passaram a acampar em frente a quartéis do Exército em várias capitais, pedindo intervenção militar e questionando, sem provas, a legitimidade das urnas eletrônicas.