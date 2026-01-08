Três anos do 8 de Janeiro: governo, STF e movimentos sociais fazem ações hoje

Os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 completam três anos nesta quinta-feira, 8, após terem mexido com a estrutura dos Três Poderes e deixado um rastro de destruição nos principais prédios públicos de Brasília. Para relembrar o impacto e as consequências dos ataques, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF) organizam atos e cerimônias no decorrer do dia. O presidente participa de uma cerimônia no Palácio do Planalto para relembrar os atos golpistas. Há a expectativa de que o petista utilize o ato para vetar o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pela depredação dos prédios dos Três Poderes, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Convidados pelo Planalto, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), não vão participar do evento, realizado no Salão Nobre do Planalto e também na parte externa da sede do Executivo. O 8 de janeiro marcou o início do governo Lula. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não aceitaram o resultado da eleição presidencial e pediram a derrubada do governo com intervenção militar. Lula estava em Araraquara, a 270 quilômetros da capital paulista, no momento das invasões e decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Atos no STF O STF também vai promover uma programação aberta ao público. As ações começam às 14h30, com a exposição "8 de janeiro: mãos da reconstrução", no átrio do Espaço do Servidor. Às 15h, será exibido o documentário "Democracia Inabalada: mãos da reconstrução".