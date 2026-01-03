Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe da diplomacia da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, pediu neste sábado, 3, "contenção" e respeito ao direito internacional depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque contra a Venezuela e a "captura" de seu dirigente, Nicolás Maduro.

Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Mas "em qualquer circunstância, devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Fazemos um apelo à contenção", escreveu.

