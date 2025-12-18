Glêdson recebe André Fernandes e Alcides em Juazeiro do Norte

Glêdson recebeu André e Alcides Fernandes em seu gabinete / Crédito: Reprodução//instagram Glêdson Bezerra

O deputado federal André Fernandes (PL) e o pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), estiveram na última terça-feira, 16, no gabinete do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), na cidade do Cariri cearense. Glêdson publicizou o encontro entre líderes da oposição no Ceará pelas redes sociais. A reportagem apurou que a reunião foi bastante rápida, tendo durado alguns minutos. Também estiveram presentes ao encontro o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Tarso Magno, e a primeira-dama e chefe de gabinete do prefeito, Sandra Cavalcante.