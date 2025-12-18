Glêdson recebe André Fernandes e Alcides em Juazeiro do Norte

Prefeito Glêdson Bezerra se reúne com deputados André Fernandes e Alcides em Juazeiro do NorteEncontro no gabinete do prefeito foi realizado na última terça-feira e reuniu nomes da oposição ao Governo do Ceará
O deputado federal André Fernandes (PL) e o pai dele, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), estiveram na última terça-feira, 16, no gabinete do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), na cidade do Cariri cearense.
Glêdson publicizou o encontro entre líderes da oposição no Ceará pelas redes sociais. A reportagem apurou que a reunião foi bastante rápida, tendo durado alguns minutos. Também estiveram presentes ao encontro o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Tarso Magno, e a primeira-dama e chefe de gabinete do prefeito, Sandra Cavalcante.
Na postagem, Bezerra escreveu: "Hoje, tivemos a honra de receber em nosso gabinete o deputado federal André Fernandes e o seu pai, deputado estadual, Alcides Fernandes".
Nome forte da oposição ao governo Elmano (PT) no Interior, Glêdson tem subido o tom contra a gestão petista. O prefeito já disse sonhar em um dia ser governador e admite o interesse em ajudar a montar a chapa de oposição para as eleições 2026.
Uma das possibilidades apontadas seria a de Glêdson indicar Sandrinha Cavalcante, como é conhecida, para disputar o pleito como candidata a vice-governadora. A esposa do prefeito também é apontada como pré-candidata a deputada federal.
Presidente do PL no Ceará, André Fernandes vinha sendo um dos defensores do apoio do partido ao ex-governador Ciro Gomes (PSDB) na disputa ao Governo do Estado. Entretanto, após críticas públicas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a realização de uma reunião nacional do PL, ele anunciou que a negociação com Ciro está suspensa por tempo indeterminado.