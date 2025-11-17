Glêdson ganha espaço na oposição e amplia embate com Elmano

Glêdson Bezerra foi reeleito em 2024 prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO

Prefeito de Juazeiro do Norte, a terceira maior cidade do Ceará em população, Glêdson Bezerra (Podemos) consolidou-se como o principal nome da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) no Interior, comandando o município com o maior número de eleitores longe da Capital. Único prefeito a conquistar reeleição na maior cidade do Cariri, Glêdson vinha adotando, nos últimos meses, postura mais colaborativa com o Governo do Estado. Há cerca de um ano, afirmava buscar uma aproximação “administrativa” com Elmano, destacando a importância da parceria institucional para viabilizar melhorias em Juazeiro.

Em janeiro deste ano, chegou a dizer ao O POVO que "prefeito não pode se dar ao luxo de ser oposição", embora enfatizasse que o Estado tem deveres com os municípios e não concede "favores" ao liberar recursos. Naquele momento, Glêdson defendia que eventuais embates deveriam ficar restritos ao período eleitoral: "No dia em que eu for para o embate eleitoral, posso ser um opositor novamente, apresentar minhas ideias e propostas. Mas, agora, não devo e não quero me comportar como opositor, porque minha função é resolver problemas da cidade", afirmou no início do ano. Críticas mais incisivas Nas últimas semanas, porém, o discurso do prefeito endureceu. A mudança coincide com a reorganização da oposição no Ceará, impulsionada pela filiação do ex-ministro Ciro Gomes ao PSDB e pelo esforço de unificação dos líderes oposicionistas no Estado. Glêdson esteve presente no evento de filiação dos tucanos, onde posou ao lado de líderes do Cariri e defendeu a união do grupo. Desde então, tornaram-se frequentes — inclusive nas redes sociais — as críticas mais diretas ao governo Elmano, ao PT e ao deputado estadual licenciado Fernando Santana (PT), hoje secretário estadual de Recursos Hídricos e adversário de Glêdson nas eleições municipais de 2024.

Nos bastidores, há quem defenda abertamente o nome de Glêdson para compor uma chapa encabeçada por Ciro Gomes, como candidato a vice. Questionado, ele afirma manter o foco na gestão municipal, mas não chega a descarta totalmente a possibilidade — como mostra uma curtida recente, em outubro de 2025, em publicação no Instagram que o apontava como vice ideal. Para disputar um cargo majoritário em 2026, no entanto, ele precisaria renunciar à Prefeitura ainda no primeiro semestre do próximo ano. Assim, o cenário mais provável hoje é que o prefeito concentre esforços para influenciar a formação da chapa, indicando nomes de confiança. Quem seria a indicação? Em caso de não figurar pessoalmente em uma chapa de oposição, aliados de Glêdson Bezerra apostam que a principal opção seria a indicação de Sandra Cavalcante. Conhecida popularmente em Juazeiro como Sandrinha, ela é esposa do prefeito e figura influente na gestão municipal, onde atua como Chefe de Gabinete da Prefeitura.