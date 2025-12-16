Evandro defende Plano Diretor e critica RC e Sarto por atraso

Prefeito Evandro Leitão concedeu entrevista ao O POVO nesta terça-feira, 16 / Crédito: João Filho Tavares

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) destacou avanços que o novo Plano Diretor trará para a Capital. Aprovado pela Câmara e sancionado recentemente pela Prefeitura, o projeto foi apontado pelo petista como o "Plano Diretor mais progressista que teve em toda a história de Fortaleza". Segundo Leitão, para avaliar o novo Plano Diretor, é necessário fazer um paralelo ao que se tinha anteriormente, o Plano aprovado em 2009. Nesse sentido, ele aponta que houve "muitos avanços" em diversas áreas. O prefeito fez visita ao O POVO nesta terça-feira, 16, onde falou de diversos temas e sobre o primeiro ano de gestão.

Prefeito critica atraso de antecessores Evandro defendeu que houve avanços no novo Plano Diretor e destacou que a atual gestão teve a coragem de colocar o projeto para frente, o que os dois últimos prefeitos não fizeram. "Eu tive, juntamente com o meu secretariado, a coragem que outros não tiveram. Porque isso era um plano que era para ter sido revisado em 2019 e o então prefeito não teve a coragem de pautar. Aí veio depois um outro prefeito, que também não teve a coragem de pautar, dizendo ele que era devido à pandemia. Foram dois anos de pandemia, não teria nenhum tipo de problema. Mas enfim, nós pautamos, nós discutimos, foi uma ampla discussão, algumas pautas específicas foram alteradas pela Câmara de forma legítima e não tenho que questionar", concluiu. Tramitação na CMFor e mudanças do projeto final

O prefeito ressaltou que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tem legitimidade para alterar, ampliar ou suprimir, como ocorre em todas as mensagens que a Prefeitura envia para a Casa. Ele não quis comentar acerca de acusações de falta de transparência na tramitação do projeto na CMFor, como foi apontado por opositores da mensagem e até pelo O POVO, que não teve acesso ao conteúdo do que estava sendo apreciado nas votações na Câmara.