Fortaleza publica novo Plano Diretor; regras valem em 180 dias

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, defendeu a autonomia dos vereadores para modificarem o texto do Plano Diretor da Capital / Crédito: FÁBIO LIMA

A Prefeitura de Fortaleza publicou, na edição do Diário Oficial do Município da última quinta-feira, 27 de novembro de 2025, as diretrizes do novo Plano Diretor da Cidade, aprovado no início desta semana na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Segundo a publicação, o Plano Diretor "integra o sistema de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei anual do orçamento municipal incorporarem os princípios fundamentais, os objetivos gerais e as ações estratégicas prioritárias nele contidas".

Em 2025, ocorreram diversos encontros, fóruns e debates para a construção de um novo texto que, após aprovado, foi levado à Conferência da Cidade e votado. A redação aprovada tornou-se minuta e foi levada à Câmara, onde recebeu emendas dos vereadores, em meio a polêmicas e discussões em plenário, especialmente no que diz respeito às questões ambientais. Tensão na Câmara Na última quarta-feira, 26, a CMFor aprovou o Plano em sessão extraordinária. Votaram a favor da redação final 36 vereadores; outros seis parlamentares votaram contra o texto. Uma vereadora deixou de votar. A atualização do documento é prevista em lei para ocorrer a cada dez anos.

O dia da votação foi repleto de articulações intensas. Desde a véspera, manifestantes protestaram na Câmara contra mudanças no texto propostas por vereadores da base do prefeito Evandro Leitão (PT). Houve mudanças importantes no projeto, inclusive de última hora e com queixas sobre falta de transparência.