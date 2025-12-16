Evandro planeja fazer mudanças no secretariado em março de 2026

Visita do Prefeito Evandro Leitão ao O POVO / Crédito: João Filho Tavares

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou ao O POVO que pretende realizar mudanças no secretariado da Prefeitura de Fortaleza até o final de março de 2026. Por se tratar de ano eleitoral, quem tiver intenção de concorrer a cargos eletivos no pleito de outubro terá que se desincompatibilizar até, no máximo, o início de abril. Evandro sinalizou que além de mudanças obrigatórias, em decorrência do período eleitoral, deve fazer alterações estratégicas. "No final de março a gente deve estar fazendo uma reforma. Alguns (secretários) nós praticamente vamos ser obrigados, porque vão ter que se desincompatibilizar. Temos alguns dos nossos secretários que são pré-candidatos. E outros também nós vamos fazer alguns ajustes", afirmou o prefeito.