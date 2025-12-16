Evandro planeja fazer mudanças no secretariado em março de 2026

Evandro fará mudanças no secretariado em março e sinaliza que trocas vão além da questão eleitoralEm visita ao O POVO, prefeito de Fortaleza sinalizou que deve aproveitar prazo de desincompatibilização de futuros candidatos nas eleições do ano que vem para fazer mudanças
O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) afirmou ao O POVO que pretende realizar mudanças no secretariado da Prefeitura de Fortaleza até o final de março de 2026. Por se tratar de ano eleitoral, quem tiver intenção de concorrer a cargos eletivos no pleito de outubro terá que se desincompatibilizar até, no máximo, o início de abril.
Evandro sinalizou que além de mudanças obrigatórias, em decorrência do período eleitoral, deve fazer alterações estratégicas. "No final de março a gente deve estar fazendo uma reforma. Alguns (secretários) nós praticamente vamos ser obrigados, porque vão ter que se desincompatibilizar. Temos alguns dos nossos secretários que são pré-candidatos. E outros também nós vamos fazer alguns ajustes", afirmou o prefeito.
Em visita ao O POVO, Leitão disse que deve ter seis ou sete secretários que deverão deixar os cargos, de olho na eleição. Ele citou nomes como Márcio Martins (regional 2), Kátia Rodrigues (regional 7), Idilvan Alencar (Educação), Osmar Baquit (Segov), Apollo Vicz (Proteção Animal) e Bispa Vanessa (regional 9); podendo ter outros nomes nessa lista.
Para o prefeito, apesar da necessidade de mudança em alguns casos, devido à proximidade do período eleitoral, é natural que haja reformas no secretariado após o primeiro ano de gestão. "Acho que um ano e pouco (de gestão), é normal um ajuste na equipe para que a gente possa fazer as entregas. O ano de 2026, penso que será de mais entrega para nós, vamos ter mais dinheiro. Isso que eu espero", argumentou.
Nomes técnicos ou políticos?
Questionado sobre os eventuais substitutos dos secretários que deverão deixar os cargos, o prefeito falou sobre a necessidade de equilibrar nomes técnicos e políticos.
"Vivemos num universo político, não é? Claro que o grande desafio é você fazer esse equilíbrio entre a questão política e a técnica. Tenho algumas áreas que não aceito, eu não posso me permitir influência política, por exemplo, a área da Saúde, a área da Educação e a área da Segurança", adiantou.
Evandro exaltou os nomes que comandam as pastas atualmente. "São pessoas extremamente técnicas. A área da educação é um agente político, sim, mas um cidadão extremamente técnico, que é o professor Idilvan. Deputado federal, mas um cara técnico, da área. Na saúde é a Dra. Riane, uma médica. Na segurança é o coronel Márcio. Então, essas áreas eu não posso permitir que tenham influência política", explicou.
O prefeito negou que o meio político não possa render bons nomes, mas ressaltou a tese do equilíbrio. "Não que a política não tenha bons quadros. Tem bons quadros, tem tanto que, por exemplo, professor Idilvan é um deles. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, para que a gente possa ter uma gestão equilibrada que consiga fazer as entregas", finalizou.