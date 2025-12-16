Aumento do IPTU de Fortaleza pode acontecer em 2027, diz prefeito

O projeto do prefeito Evandro Leitão atualiza o Código Tributário de Fortaleza e determina a atualização periódica do IPTU (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

As correções no valor venal dos imóveis de Fortaleza não terão impacto imediato no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado da população em 2026, porém, a previsão da prefeitura é de que isso aconteça em 2027. O valor venal é a base de cálculo utilizada pela Prefeitura para definir o imposto e estava, segundo a gestão municipal, defasado em relação aos preços atuais do mercado imobiliário.