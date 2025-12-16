Aumento do IPTU de Fortaleza pode acontecer em 2027, diz prefeito

Aumento do IPTU de Fortaleza pode acontecer em 2027, diz prefeitoO prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou em entrevista à rádio do O POVO CBN que os ajustes nos valores imobiliários não serão sentidos no IPTU de 2026
As correções no valor venal dos imóveis de Fortaleza não terão impacto imediato no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cobrado da população em 2026, porém, a previsão da prefeitura é de que isso aconteça em 2027.
O valor venal é a base de cálculo utilizada pela Prefeitura para definir o imposto e estava, segundo a gestão municipal, defasado em relação aos preços atuais do mercado imobiliário.
Em entrevista à rádio O POVO CBN, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que a atualização foi necessária justamente para corrigir essas distorções, mas garantiu que a medida não resultará em aumento do IPTU no próximo ano.
De acordo com o prefeito, eventuais efeitos da correção só poderão ser sentidos a partir de 2027.
“Não haverá aumento de IPTU em 2026. Essa correção pode vir a repercutir apenas em 2027”, afirmou Evandro.
AO VIVO: Entrevista com prefeito Evandro Leitão | OPR | 16/12/25
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado