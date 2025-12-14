Atos pelo Brasil pressionam contra PL da Dosimetria e anistia, e criticam Hugo Motta e Congresso

Manifestação contra o PL da Dosimetria, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Manifestantes foram às ruas neste domingo, 14, para protestar contra o chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de cálculo das penas e pode reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, além de réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. As mobilizações ocorreram em cidades como Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Movimentos sociais, partidos de esquerda, centrais sindicais e artistas participaram dos atos, posicionando-se contrários também a possibilidade de anistia.

De acordo com estimativa do "Monitor do Debate Político", iniciativa do Cebrap/USP em parceria com a ONG More in Common, o ato realizado na Avenida Paulista reuniu cerca de 13,7 mil pessoas. A contagem é feita a partir da análise de imagens aéreas. Em setembro, o mesmo levantamento apontou a presença de aproximadamente 42,9 mil pessoas em protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem. No Rio de Janeiro, o cenário se repetiu neste domingo, com participação inferior à registrada na mobilização realizada naquele mês. Na capital fluminense, o ato ocorreu na Praia de Copacabana e retomou o formato de apresentação musical realizado na mobilização anterior. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Paulinho da Viola subiram novamente ao palco, unindo-se aos manifestantes.

Por lá, um dos políticos que discursaram foi o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), que teve o mandato suspenso por seis meses em decisão tomada na última semana na Câmara. "Nosso mandato não ficará sem gabinete porque o gabinete será a praça pública e a rua, mobilizando a luta contra a anistia dos golpistas", disse. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Fortaleza também contou com a participação de artistas como Ednardo, Selvagens à Procura de Lei, Vanessa A Cantora e O Cheiro do Queijo, além de políticos e movimentos sociais. Na capital cearense, o ato ocorreu na avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, com concentração no Espigão da Rui Barbosa. Imagens das manifestações ao redor do Brasil registaram que, ao longo dos trajetos, participantes exibiram cartazes e bandeiras, com palavras de ordem centradas no lema “sem anistia” e críticas direcionadas as decisões tomadas em Brasília como “Congresso inimigo do povo”.