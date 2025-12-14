Caetano, Gil e outros artistas participam de ato contra anistia no Rio

A manifestação marca uma reedição do ato musical realizado em setembro, em mobilização contrária não só à proposta de anistia, mas à chamada PEC da Blindagem, que perdeu força depois de então.

Manifestantes se reúnem na tarde deste domingo, 14, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, em protesto contra a proposta de anistia e contra a redução de penas para os condenados por envolvimento na trama golpista.

Para este domingo, há protestos convocados em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Goiânia e a capital Brasília. Em São Paulo, o ato ocorre em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista.

No Rio, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Paulinho da Viola estão entre os nomes confirmados, em ato que foi convocado para começar às 14h no posto 5 da Praia de Copacabana. Nomes como Xamã e Duda Beat já chegaram no local.

Também marca presença o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que nesta semana teve o mandato suspenso por seis meses após ser acusado de agredir com chutes um então integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). O caso ocorreu no ano passado.

As mobilizações estão sendo articuladas por artistas, parlamentares e influenciadores ligados à esquerda. As convocações, divulgadas nas redes sociais do portal de notícias Mídia Ninja e do 342 Artes, grupo ligado à produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, defendem a necessidade de "devolver o Congresso ao povo".